Контрабанда на 3 миллиона. В Ошской области задержали кыргызстанца
В Ошской области задержали кыргызстанца, который перевозил контрабандный товар на сумму 3 миллиона сомов. Об этом сообщили в Таможенной службе.
По ее информации, водитель транспортного средства марки Mercedes-Benz пытался ввезти в Кыргызстан отходы меди, латуни и железа общим весом 9 тысяч 280 килограммов.
«Товар стоимостью более 3 миллионов сомов был ввезен из сопредельного государства с нарушением таможенного законодательства ЕАЭС. Факт зарегистрировали в журнале учета информации ЕРПП. Собранные материалы переданы по подследственности», — сообщили в ГТС КР.
Источник: 24кж
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