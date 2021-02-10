Максатбек Токтомушев подал в отставку
Муфтий Кыргызстана Максатбек Токтомушев подал в отставку. Об этом редакции VB.KG сообщают источники.
Напомним, сегодня был задержан главный бухгалтер ДУМК КР, который от имени руководства муфтията намеревался передать взятку в размере 100 тысяч долларов сотрудникам ГКНБ.
Следствием ГКНБ было установлено, что руководство муфтията в корыстных целях использовало денежные средства, внесенные паломниками для совершения "Хаджа", путем предоставления частным финансовым структурам крупных займов свыше 100 млн. сомов и получения ежемесячных процентных надбавок.
Источник: vb.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!