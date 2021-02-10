Максатбек Токтомушев подал в отставку

Максатбек Токтомушев подал в отставку

Муфтий Кыргызстана Максатбек Токтомушев подал в отставку. Об этом редакции VB.KG сообщают источники.

Напомним, сегодня был задержан главный бухгалтер ДУМК КР, который от имени руководства муфтията намеревался передать взятку в размере 100 тысяч долларов сотрудникам ГКНБ.

Следствием ГКНБ было установлено, что руководство муфтията в корыстных целях использовало денежные средства, внесенные паломниками для совершения "Хаджа", путем предоставления частным финансовым структурам крупных займов свыше 100 млн. сомов и получения ежемесячных процентных надбавок.

Источник: vb.kg