Бакыта Аманбаева планируют назначить послом Кыргызстана в США
Бывший омбудсмен Бакыт Аманбаев может возглавить дипломатическую миссию Кыргызстана в США. По данным источников VB.KG его кандидатуру рассматривают на эту должность.
Официально Бакыт Аманбаев не утвержден на этот пост. Для назначения необходимо пройти сложную процедуру согласования, в том числе получить одобрение профильного комитета ЖК.
Бакыт Аманбаев является выпускником факультета политология, окончил Дипломатическую академию, учился в Университете Кеннеси (США). Начинал свою трудовую деятельность в качестве переводчика, работал корреспондентом радио "Свобода", возглавлял в разное время несколько кыргызскоязычных редакций газет. В 2013 году был назначен на пост Омбудсмена. В 2020 году участвовал на выборах в Жогорку Кенеш, в качестве кандидата от партии "Мекенчил".
Источник: vb.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!