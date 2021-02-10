Президент назначил нового директора Госкомиссии по делам религий
Акин Токталиев освобожден от должности директора Государственной комиссии по делам религий. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента.
Соответствующий Указ подписал президент КР Садыр Жапаров.
Другим Указом, глава государства назначил Медера Карабаева директором Государственной комиссии по делам религий.
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