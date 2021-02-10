Верховный суд отменил приговоры в отношении экс-депутата К.Самакова и отправил на пересмотр

Уголовное дело в отношении Карганбека Самакова отправлено на новый пересмотр.
Как сообщает пресс-служба ВС, постановлением Верховного суда от 3 февраля 2021 года приговоры Октябрьского районного суда г.Бишкек от 19 декабря 2017 года и Бишкекского городского суда от 1 июня 2018 года в отношении Карганбека Самакова отменены, уголовное дело направлено на новое рассмотрение в Октябрьский районный суд г.Бишкек в ином составе суда.
Напомним, экс-депутат Карганбек Самаков и другие фигуранты дела обвинялись в том, что в 2008 году незаконно трансформировали земельные участки общей площадью 262 гектара в селах Кара-Жыгач, Байтик и Лебединовка Аламединского района Чуйской области.
Уголовное дело по статье «Коррупция» было возбуждено в 2015 году. В ходе судебного процесса в начале этого года прокурор попросил для Карганбека Самакова 19 лет лишения свободы, Чудинова и Айдаралиева - по 11 лет и Курманбека и Жаныша Бакиевых – по 18 лет.
Источник: Кабар
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