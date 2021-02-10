В Ошской области задержали контрабанду товара на более 3 млн сомов

В Ошской области задержали контрабанду товара на более 3 млн сомов

Сотрудники таможни Кыргызстана задержали контрабандный товар стоимостью более 3 миллионов сомов. Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы КР.

В подробностях говорится, что сотрудниками Оперативной таможни в Ошской области был остановлен «Mercedes-Benz 2538» под управлением гр. А.Ы.А.

В ходе осмотра транспортного средства был обнаружен товар – лом, отходы меди и латуни общим весом 9280 кг. Товар стоимостью более 3 млн сомов был ввезен из сопредельного государства с нарушением таможенного законодательства ЕАЭС.

Данный факт был зарегистрирован журнале учета информации ЕРПП. Собранные материалы переданы по подследственности.

Источник: Кабар