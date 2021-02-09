Ольга Новохатская: Нургазиев каждый раз смеется и говорит, мол, «мало я тогда дал тебе по башке?»

Женщина рассказала, что от удара нового мэра Бишкека у нее в свое время произошел выкидыш

Новым мэром Бишкека стал Эрмек Нургазиев, который известен скандальными разборками с дольщиками «Альянс Курулуш Плюс». В 2019 году на одном из собраний дольщиков он ударил адвоката Ольгу Новохатскую, которая защищала в суде интересы дольщиков данной фирмы. Ответственности Нургазиев за этот инцидент в итоге не понес.

В разговоре с Vesti.kg Новохатская пояснила, что от удара Нургазиева у нее случился выкидыш.

— В 2019 году я участвовала на собрании дольщиков, — напомнила она. — Когда я упомянула о незаконных действиях Нургазиева, он пришел в ярость и ударил меня по голове. От удара у меня оказалось разбито лицо, повредился и снизился на 30 процентов слух. Также я была на седьмой неделе беременности, и у меня случился выкидыш.

Адвокат недоумевает, как мэром столицы может стать человек, на которого возбуждено несколько дел.

— Дольщики подали на Нургазиева в суд, — поясняет Новохатская. — Дело находится в Аламединском суде. На него подал в суд застройщик. Нынешний мэр захватил еще один объект в районе Чон-Арыка. Потерпевшие также хотят, чтобы он понес наказание. Уголовное дело возбуждено и по факту причинения мне физического вреда. В итоге на Нургазиева было возбуждено четыре уголовных дела. Как такого человека можно назначать мэром столицы?

Кроме того, по словам Новохатской, Нургазиев угрожает ей связями в правительстве.

— Его должны были забрать под стражу еще 18 декабря по постановлению следователя, но генпрокуратура отклонила повестку, — продолжила юрист. — Недавно он попросил применить амнистию по отношению к нему. Он у меня даже прощения не попросил. Каждый раз говорит: «Мало я тебе тогда по башке дал?». Нургазиев утверждает, что у него есть связи в генпрокуратуре и правительстве. Также он отправляет своих парней, которые при нас угрожают следователю.

Напомним, новым мэром Бишкека стал Эрмек Нургазиев. Сегодня он дал первую пресс-конференцию в качестве градоначальника. Мэра попросили в очередной раз прокомментировать нашумевший в свое время инцидент.

— Новохатская является юристом банды мошенников, которые занимаются кредитованием населения, — сказал градоначальник. — На собрание дольщиков она пришла со своими друзьями и приготовилась к видеосъемке. В ходе разговора она ударила меня, а у меня была ответная реакция. Тот случай был провокацией. В тот же день написала заявление, но дело закрыли. Я отец шестерых детей. У меня пять дочерей. Думаю, дал им хорошее воспитание. Я уже дедушка. Одна дочь - теннисистка, учится в Америке. Есть дочери - близнецы. Как я могу поднимать руку на женщин?

Отметим, Нургазиев ранее баллотировался на выборах от партии «Кыргызстан».



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