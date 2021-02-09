Задержан экс-председатель ОАО «Международный аэропорт «Манас» Эмир Чукуев

Его подозревают в незаконном предоставлении льгот на международные перевозки турецкой компании
Генпрокуратура сообщает о задержании бывшего председателя правления ОАО «Международный аэропорт «Манас» Эмира Чукуева по подозрению в совершении преступления по факту незаконного предоставления льгот на международные перевозки турецкой компании «Gata havayollari ve tasimacilik», вследствие которого государству был нанесен ущерб в особо крупном размере.
8 февраля 2021 года решением Ленинского районного суда Эмиру Чукуеву избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 6 апреля 2021 года в СИЗО-1 Бишкека.
Напомним, ранее Генеральной прокуратурой совместно с Кыргызской транспортной прокуратурой выявлена устойчивая, систематическая схема по предоставлению льгот иностранной компании на грузовое обслуживание международных рейсов со стороны ответственных лиц ЗАО «Компания Манас Менеджмент».
VESTI.KG
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!