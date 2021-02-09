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Задержан экс-председатель ОАО «Международный аэропорт «Манас» Эмир Чукуев

Его подозревают в незаконном предоставлении льгот на международные перевозки турецкой компании

Генпрокуратура сообщает о задержании бывшего председателя правления ОАО «Международный аэропорт «Манас» Эмира Чукуева по подозрению в совершении преступления по факту незаконного предоставления льгот на международные перевозки турецкой компании «Gata havayollari ve tasimacilik», вследствие которого государству был нанесен ущерб в особо крупном размере.

8 февраля 2021 года решением Ленинского районного суда Эмиру Чукуеву избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 6 апреля 2021 года в СИЗО-1 Бишкека.

Напомним, ранее Генеральной прокуратурой совместно с Кыргызской транспортной прокуратурой выявлена устойчивая, систематическая схема по предоставлению льгот иностранной компании на грузовое обслуживание международных рейсов со стороны ответственных лиц ЗАО «Компания Манас Менеджмент».
 

VESTI.KG  

           

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