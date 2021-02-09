(Фото) Выяснилось, что машина, подаренная Садыру Жапарову, никогда не принадлежала Турдакуну Усубалиеву 

В Фонде Усубалиева отметили, что официальные документы не содержат информации о данном автомобиле.
Автомобиль, который активист из Кочкорского района подарил президенту Садыру Жапарову, никогда не находился в собственности Турдакуна Усубалиева. Об этом говорится в официальном заявлении общественного фонда Усубалиева.
«Мы официально заявляем, что данная машина никогда не находилась в собственности Турдакуна Усубалиева, — говорится в письме фонда. — ОФ Турдакуна Усубалиева во избежание недоразумений сообщает, что семья Усубалиева не располагает сведениями о нахождении этой машины в собственности Усубалиева в прошлом. В советский период все подарки высшим должностным лицам фиксировались соответствующим образом. Как правило, в 1970 году подарки такого рода не могли быть оставлены без внимания контролирующих органов ЦК КП Киргизской ССР, что нашло бы отражение в официальных документах об имуществе Усубалиева на момент его работы в качестве первого секретаря КССР».
К письму прилагается справка Государственной регистрационной службы при правительстве КР.
Напомним, накануне житель Кочкорского района подарил президенту Садыру Жапарову машину. Он утверждал, что автомобиль некогда принадлежал первому секретарю Киргизской ССР Турдакуну Усубалиеву. Президент, в свою очередь, поблагодарил за подарок и решил подарить ее Национальному историческому музею.
Источник: Вести.кж
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