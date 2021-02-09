(Фото) В Оше машина Патрульной службы милиции попала в ДТП. Пострадали три человека

В Оше машина Патрульной службы милиции попала в ДТП.
Пострадали три человека. Об этом 24.kg сообщили в ОПСМ южной столицы.
По ее данным, 9 февраля примерно в 1.20 на пересечении улиц Масалиева и Раззакова автомашина Honda Fit столкнулась с машиной Патрульной службы Lada Granta.
В результате ДТП пострадали три человека: водитель и пассажир Lada Granta и пассажир Honda Fit.
Автомобили водворены на штрафстоянку. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье 55 Кодекса о нарушениях КР «Нарушение правил безопасности движения и использования автотранспортных средств».
Начато досудебное производство. Дело передано в следственную службу УВД Оша для дачи юридической оценки.
Источник: 24.кж
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