Впервые в Кыргызстане пройдет чемпионат Азии и Океании по дзюдо среди взрослых

Чемпионат состоится с 5 по 9 апреля в Бишкеке, в спорткомплексе "Газпром".

Впервые в Кыргызстане пройдет чемпионат Азии и Океании по дзюдо среди взрослых. Об этом сообщил глава Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта Канат Шабданбаев на пресс-конференции в Бишкеке.

По его словам, полным ходом идет подготовка к континентальному чемпионату. Чемпионат состоится с 5 по 9 апреля в Бишкеке, в спорткомплексе "Газпром".

Со стороны госагентства заложен бюджет, примерно он составляет 12 млн сомов. "Бюджет заложен, предварительно переговорили с Министерством финансов. Думаю, средства будут выделены в полном объеме",- сказал он.

Как сказал президент Федерации дзюдо Кыргызстана Жолдошбек Кольбаев, самое обидное, чемпионат пройдет без зрителей, согласно алгоритму Международной федерации дзюдо - как проводить масштабные состязания во время пандемии.

"Для этого наш генеральный секретарь Эркин Кадыракунов ездил в Венгрию, чтобы изучить, как там проводятся турниры", - сказал он.

Также он заметил, что всего в Азиатской федерации 63 страны, но надеется, что приедут участники из 40 стран, так как турнир рейтинговый.

В свою очередь рейтинговый турнир позволяет дзюдоистам набирать очки, чтобы завоевать лицензии на Олимпийские игры в Токио.

Президент федерации надеется, что родные стены помогут и дзюдоисты Кыргызстана возьмут золото, которого у страны нет.

В рамках проведения чемпионата также пройдет конгресс Азиатской федерации дзюдо.

Источник: Кактус