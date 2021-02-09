Чемпионат состоится с 5 по 9 апреля в Бишкеке, в спорткомплексе "Газпром".
Впервые в Кыргызстане пройдет чемпионат Азии и Океании по дзюдо среди взрослых. Об этом сообщил глава Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта Канат Шабданбаев на пресс-конференции в Бишкеке.
По его словам, полным ходом идет подготовка к континентальному чемпионату. Чемпионат состоится с 5 по 9 апреля в Бишкеке, в спорткомплексе "Газпром".
Со стороны госагентства заложен бюджет, примерно он составляет 12 млн сомов. "Бюджет заложен, предварительно переговорили с Министерством финансов. Думаю, средства будут выделены в полном объеме",- сказал он.
Как сказал президент Федерации дзюдо Кыргызстана Жолдошбек Кольбаев, самое обидное, чемпионат пройдет без зрителей, согласно алгоритму Международной федерации дзюдо - как проводить масштабные состязания во время пандемии.
"Для этого наш генеральный секретарь Эркин Кадыракунов ездил в Венгрию, чтобы изучить, как там проводятся турниры", - сказал он.
Также он заметил, что всего в Азиатской федерации 63 страны, но надеется, что приедут участники из 40 стран, так как турнир рейтинговый.
В свою очередь рейтинговый турнир позволяет дзюдоистам набирать очки, чтобы завоевать лицензии на Олимпийские игры в Токио.
Президент федерации надеется, что родные стены помогут и дзюдоисты Кыргызстана возьмут золото, которого у страны нет.
В рамках проведения чемпионата также пройдет конгресс Азиатской федерации дзюдо.
Источник: Кактус
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