Соцфонд за январь назначил пенсию 4850 гражданам

Социальный фонд Кыргызстана за январь 2021 год назначил пенсию 4 тыс. 850 гражданам, сообщает пресс-служба фонда.

Кроме того, пересчитана пенсия 815 пенсионерам на основании представленных документов для перерасчета пенсии (сведения о стаже, заработной плате, изменение группы и срока инвалидности, изменение количества иждивенцев и об учебе).

Источник: Кабар.кж