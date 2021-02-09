Соцфонд за январь назначил пенсию 4850 гражданам

Социальный фонд Кыргызстана за январь 2021 год назначил пенсию 4 тыс. 850 гражданам, сообщает пресс-служба фонда.
Кроме того, пересчитана пенсия 815 пенсионерам на основании представленных документов для перерасчета пенсии (сведения о стаже, заработной плате, изменение группы и срока инвалидности, изменение количества иждивенцев и об учебе).
Источник: Кабар.кж
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