Эрмек Нургазиев: Меня не убирали с должности и.о. мэра Бишкека

Однако есть информация о том, что премьер-министр Улукбек Марипов уже подписал указ об отставке новоиспеченного градоначальника
Эрмек Нургазиев опроверг Vesti.kg информацию о том, что его уже сняли с должности и.о мэра Бишкека.
По его словам, СМИ распространяют ложную информацию.
Между тем источники в Бишкекском горкенеше сообщили Vesti.kg, что приказ об увольнении Нургазиева уже подписал глава правительства Улукбек Марипов. Отмечается, что такое решение было принято из-за якобы возбужденных в отношении Нургазиева уголовных дел.
В свою очередь в пресс-службе мэрии Бишкека обещали Vesti.kg позже предоставить информацию.
Напомним, накануне стало известно, что на пост и.о градоначальника столицы назначили Эрмека Нургазиева. В соцсетях на него обрушилась критика за то, что несколько лет назад он ударил кыргызстанку Ольгу Новохатскую.
VESTI.KG
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