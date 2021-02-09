Эрмек Нургазиев: Меня не убирали с должности и.о. мэра Бишкека

Однако есть информация о том, что премьер-министр Улукбек Марипов уже подписал указ об отставке новоиспеченного градоначальника

Эрмек Нургазиев опроверг Vesti.kg информацию о том, что его уже сняли с должности и.о мэра Бишкека.

По его словам, СМИ распространяют ложную информацию.

Между тем источники в Бишкекском горкенеше сообщили Vesti.kg, что приказ об увольнении Нургазиева уже подписал глава правительства Улукбек Марипов. Отмечается, что такое решение было принято из-за якобы возбужденных в отношении Нургазиева уголовных дел.

В свою очередь в пресс-службе мэрии Бишкека обещали Vesti.kg позже предоставить информацию.

Напомним, накануне стало известно, что на пост и.о градоначальника столицы назначили Эрмека Нургазиева. В соцсетях на него обрушилась критика за то, что несколько лет назад он ударил кыргызстанку Ольгу Новохатскую.



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