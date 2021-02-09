Бишкек: С 15 марта начнется ремонт дорог за счет китайского гранта

Бишкекское городское управление сообщило, что с 15 марта начнется ремонт внутренних дорог за счет гранта, выделенного правительством Китая.

Во второй фазе гранта, выделенного на ремонт внутренних дорог города, до 2022 года будет отремонтировано около 60 улиц.

Согласно списку, обнародованному мэрией, 15 марта будут возобновлены работы на ул. Сухэ-Батора от ул. Каралаева до ул. Шабдана Баатыра и на ул. Ташкентской от ул. Турусбекова до ул. Тоголока Молдо. Также начнутся работы:

•на ул. Каркыра от ул. Гагарина до ул. Ак-Ордо в ж/м «Ак-Ордо»;

•на ул. Жайыла Баатыра от ул. Чортекова до ул. Алыкулова в ж/м «Арча-Бешик»;

•на ул. Айбийке от ул. Гагарина до ж/д переезда в ж/м «Ак-Ордо»;

•на ул. Омур от ул. Т. Фрунзе до ул. Ашар;

•ул. Жунусалиева от ул. Абдрахманова до ул. Масалиева в ж/м «Арча-Бешик»;

•на ул. Стадионной от ул. Абдрахманова до ул. Магистральной в ж/м «Ынтымак»;

•на ул. Кокчетавской от ул. М. Ганди до ул. Т. Молдо;

•на ул. Новой от ул. Ленской до ж/м Жениш в ж/м «Жениш»;

•на ул. Койбагарова от ул. Ж. Пудовкина до ул. Каралаева;

•на ул. Фере от ул. Т. Молдо до ул. Курманжан Датки;

•на ул. Буденного от пр. Чуй до пр. Жибек-Жолу;

•на ул. Огонбаева от ул. Ибраимова до ул. Осмонкула.

Вторая фаза реконструкции улиц Бишкека рассчитана на два года. За это время будут отремонтированы 5 мостов и 70 километров дорожного полотна на 60 улицах. Мэрия информирует, что все улицы будут расширены, будут отстроены тротуары и арыки.

Источник: Азаттык уналгысы,gezitter. org