Балбак Тулобаев озвучил причину своей отставки

С сегодняшнего дня обязанности города Бишкека исполняет 44-летний предприниматель Эрмек Нургазиев.
Попрощавшись с коллективом, Балбак Тулобаев озвучил журналистам причину своей отставки.
По его словам, вчера он встретился с премьер-министром Улукбеком Мариповым и вручил ему свое заявление об уходе с должности по собственному желанию.
«Меня никто не заставлял уходить. Президент сказал, чтобы я оставался на должности. Но я болею, у меня болит нога. Буду лечиться.
На эту должность я пришёл временно по предложению Садыра Жапарова. Считаю, что моя миссия окончена. Президент избран, утверждены все ветви власти», — сказал Б. Тулобаев.
По словам бывшего и. о. мэра, он не будет участвовать в назначенных на 11 апреля 2021 года выборах депутатов Бишкекского городского кенеша.
Источник: Баракелде
FacebookMessengerWhatsAppTelegramE-mail
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!