Балбак Тулобаев озвучил причину своей отставки

С сегодняшнего дня обязанности города Бишкека исполняет 44-летний предприниматель Эрмек Нургазиев.

Попрощавшись с коллективом, Балбак Тулобаев озвучил журналистам причину своей отставки.

По его словам, вчера он встретился с премьер-министром Улукбеком Мариповым и вручил ему свое заявление об уходе с должности по собственному желанию.

«Меня никто не заставлял уходить. Президент сказал, чтобы я оставался на должности. Но я болею, у меня болит нога. Буду лечиться.

На эту должность я пришёл временно по предложению Садыра Жапарова. Считаю, что моя миссия окончена. Президент избран, утверждены все ветви власти», — сказал Б. Тулобаев.

По словам бывшего и. о. мэра, он не будет участвовать в назначенных на 11 апреля 2021 года выборах депутатов Бишкекского городского кенеша.

Источник: Баракелде

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