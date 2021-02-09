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Жапаров назначил новых судей, забраковав одну кандидатуру из 18 (Список)

Президент Садыр Жапаров назначил ряд судей местных судов.

Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.
Как сообщается, Советом по отбору судей были внесены предложения о назначении на должности судей по 18 кандидатам в некоторые районные суды Чуйской, Джалал-Абадской, Ошской областей и Бишкека, а также в Ошский и Нарынский городские суды, согласно Конституции.

С учетом дополнительных материалов, предоставленных соответствующими государственными органами, Жапаров согласился с рекомендациями совета по 17 кандидатурам на должность судьи, говорится в сообщении.

По одному кандидату президент вернул материалы в совет после изучения дополнительной информации и комментариев, предоставленных различными государственными органами.

Президент издал указы о назначении 17 судей местных судов, которые направлены в следующие суды для исполнения полномочий:

Чуйская область

Ысык-Атинский районный суд:

Акымбекова Айгерим Исламовна;
Тентиева Майрамкул Касанахуновна;


Сокулукский районный суд:

Гулмамат уулу Айбек.


Кеминский районный суд:

Мурзаева Гульмира Мурзаевна.


Нарынская область

Нарынский городской суд:

Дюшебаева Чолпон Дюшебаевна.
Джалал-Абадская область

Административный суд Джалал-Абадской области:

Хусанов Айбек Исманалиевич;
Багишев Данияр Мансурович.


Ошская область

Алайский районный суд:

Орозматов Уланбек Тынчылыкович.
Араванский районный суд:

Асаналиева Алтынай Аскарбековна;
Колопов Эдуард Сексенбаевич.
Кара-Кульджинский районный суд:

Бекташов Нурпаис Абилатович.
Кара-Суйский районный суд:

Кенжебаев Нурлан Торобаевич.


Ошский городской суд:

Токтосунов Тилек Калыкович;
Турсункулов Муктарбек Ыманкулович.


Бишкек

Октябрьский районный суд:

Саргалдаков Искандер Бекболотович.


Первомайский районный суд:

Есенкулова Салтанат Арстанбековна.


Ленинский районный суд:

Байышов Мирлан Байышович.


Указы вступают в силу со дня подписания.

Источник: Кактус

           

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