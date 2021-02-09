В 2020 году выявлено более 1 млн бутылок нелегального алкоголя - ГНС

По выявленным нарушениям материалы по 30 субъектам предпринимательства переданы в ГСБЭП, по 22 субъектам – в ГКНБ и 1 материал - в МВД

В 2020 году Государственная налоговая служба (ГНС) Кыргызстана из нелегального оборота выявила и изъяла 1 млн 90 тыс. 423 бутылки алкогольной продукции на сумму более 61,5 млн сомов, а также 74 тыс. 665 литров пива. Об этом на пресс-конференции сообщил глава ГНС КР Кабыл Абдалиев.

По его словам, в 2019 году количество изъятой алкогольной продукции составило всего 9 тыс. 342 бутылки. Функция по государственному регулированию и контролю алкогольного рынка была передана Государственной налоговой службе в декабре 2019 года.

Абдалиев уточнил, что в 2019 году показатели ниже, чем в 2020 году, потому что выявлением незаконного оборота алкоголя занимался Минсельхоз, у которого не было фискальных функций.

«По выявленным нарушениям материалы по 30 субъектам предпринимательства переданы в ГСБЭП, по 22 субъектам – в ГКНБ и 1 материал - в МВД», - сказал он.

Источник: Кабар.кж