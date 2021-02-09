В Узбекистане президентские выборы состоятся в октябре

Закон был принят Законодательной палатой 29 января и одобрен Сенатом 5 февраля.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев накануне подписал закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты в связи с совершенствованием избирательного законодательства, сообщила сегодня парламентская газета «Народное слово».
Законом вносится поправка в Конституцию, касающаяся переноса дня проведения выборов президента, в Законодательную палату, в Жокаргы Кенес Каракалпакстана, а также в представительные органы государственной власти областей, районов и городов с первого воскресенья третьей декады декабря на первое воскресенье третьей декады октября (в этом году этот день выпадает на 24 октября).
Кроме того, вносятся изменения в Избирательный кодекс и в закон «О финансировании политических партий».
Закон был принят Законодательной палатой 29 января и одобрен Сенатом 5 февраля.
В послании парламенту в конце 2020 года президент Шавкат Мирзиёев заявил, что выборы должны пройти «на высоком уровне на основе национального законодательства и общепризнанных международных демократических принципов». При этом он отметил: «Мы продолжим работу по имплементации в национальное законодательство и практику приемлемых для нас рекомендаций международных наблюдателей на последних выборах».
Источник: Кабар.кж
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