(Фото) Садыру Жапарову подарили машину Турдакуна Усубалиева

Президенту Садыру Жапарову подарили автомашину, на которой ездил первый секретарь Компартии Киргизии Турдакун Усубалиев.

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Для меня большая честь получить машину Турдакуна Усубалиева, я решил передать ее в музей», — отметил Садыр Жапаров.

Житель Кочкорского района Нарынской области Бакай передал в подарок президенту раритетный автомобиль с символическим госномером ФИА 00-01. Этот номер был присвоен служебному авто Турдакуна Усубалиева в 1970 году.

«К моему удивлению, машина как новая и ухоженная. Когда я притронулся к рулю, было волнительно. Машина человека, который управлял Кыргызстаном с 1961 по 1985 год... Это часть истории нашей страны. Так как этот автомобиль связан с именем человека, жизнь и деятельность которого оставили глубокий след в развитии нашей страны, я думаю, что нельзя его прятать во дворе. Такой ценный исторический объект является общим достоянием для всех нас. В современном мире, где столько современных авто, важно, чтобы молодое поколение могло видеть и представлять, на каких машинах ездили их предки, в каких условиях они жили и работали. Поэтому я решил подарить машину, оставшуюся от Турдакуна Усубалиева, Национальному историческому музею», — сообщил президент.

Источник: 24.кж