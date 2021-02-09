Выборы 2020
Больше новостей на нашем телеграм-канале
           
Подробности
Общество
Просмотров: 22

Временно закрываются КПП на границе с Китаем

Пункты пропуска «Торугарт-автодорожный» и «Иркештам-автодорожный» временно закроют для пропуска транспорта и грузов.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПС.

По ее данным, границу закрыли по инициативе китайской стороны в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.

Пункт пропуска «Торугарт» будет закрыт с 11 февраля. Пропуск транспортных средств и грузов на КПП возобновится с 15 февраля.

Пункт пропуска «Иркештам» будет закрыт с 12 февраля и начнет функционировать с 16 февраля.

В ГПС напомнили, что пункты пропуска работают по особому алгоритму, который предусматривает только перемещение товаров из Китая в Кыргызстан.

Источник: 24.кж

           

Добавить комментарий

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!

Защитный код
Обновить