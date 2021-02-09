Временно закрываются КПП на границе с Китаем

Пункты пропуска «Торугарт-автодорожный» и «Иркештам-автодорожный» временно закроют для пропуска транспорта и грузов.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПС.

По ее данным, границу закрыли по инициативе китайской стороны в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.

Пункт пропуска «Торугарт» будет закрыт с 11 февраля. Пропуск транспортных средств и грузов на КПП возобновится с 15 февраля.

Пункт пропуска «Иркештам» будет закрыт с 12 февраля и начнет функционировать с 16 февраля.

В ГПС напомнили, что пункты пропуска работают по особому алгоритму, который предусматривает только перемещение товаров из Китая в Кыргызстан.

Источник: 24.кж