Временно закрываются КПП на границе с Китаем

Пункты пропуска «Торугарт-автодорожный» и «Иркештам-автодорожный» временно закроют для пропуска транспорта и грузов.
Об этом сообщили в пресс-службе ГПС.
По ее данным, границу закрыли по инициативе китайской стороны в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.
Пункт пропуска «Торугарт» будет закрыт с 11 февраля. Пропуск транспортных средств и грузов на КПП возобновится с 15 февраля.
Пункт пропуска «Иркештам» будет закрыт с 12 февраля и начнет функционировать с 16 февраля.
В ГПС напомнили, что пункты пропуска работают по особому алгоритму, который предусматривает только перемещение товаров из Китая в Кыргызстан.
Источник: 24.кж
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