Новый и.о. мэра Бишкека планирует создать муниципальный банк

Мэрия Бишкека планирует создать муниципальный банк. Об этом на пресс-конференции в мэрии сообщил новый и.о. мэра Эрмек Нургазиев.

По его словам, на встрече с Садыром Жапаровым он озвучил несколько вариантов. “Среди них есть вариант открытия муниципального банка, все активы, доходы, переводы, расчетные счета муниципальных предприятий переведем в наш банк. Нам будет легче работать через собственный банк и общаться с заводами по производству общественного транспорта для закупа. Мы проведем хороший аудит по всем предприятиям мэрии и бюджету”, - сказал он.

Нургазиев отметил, что в бюджете изыщут средства для закупки нового общественного транспорта. “Я думаю, это будут российские или европейские автобусы. Китайские автобусы мы уже видели”, - сказал он.

Источник: Кабар