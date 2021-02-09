В Кыргызстане за сутки зарегистрировано два землетрясения

На территории Ошской области 8 февраля произошло два землетрясения первая в 09:33 силой в эпицентре в 3,5 балла, вторая в 17:57 – 3 балла.
Как сообщает Институт сейсмологии НАН КР, утром толчки ощущались в селах Кара-Тейит, Карамык Чон-Алайского района – 3 балла.
Вечером - в селах Жийде, Ор-Казган Узгенского района – 2,5 балла.
По предварительным данным, жертв и разрушений нет.
Источник: Кабар
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