Эксперт объяснила, почему верблюд плюется

Верблюды плюются во всех: сородичей, людей, а иногда даже в хищников.

Считается, что они ведут себя так в возбужденном, раздраженном или агрессивном состоянии. Например, самцы, которые борются за самку, или самки при защите детенышей.

Во врагов верблюды плюются потому, что зловонная субстанция может ошеломить противника. Но правильнее считать, что плевание представляет собой ритуализованную, то есть направленную в безопасное русло, агрессию. В пользу этого говорит тот факт, что при ухаживании самцы "выдувают" пузыри из слюны, и самки предпочитают тех, у кого слюны больше.

Верблюды - жвачные животные, то есть они пережевывают "жвачку", частично "переваренную" в желудке и отрыгнутую растительную пищу. Следовательно, плевок представляет собой смесь пережеванной пищи и слюны, которые имеют неприятный запах.

Так что лучше верблюдов не нервировать, поскольку плюются они и в людей, причем не только в тех, которые их дразнит, но и в тех, которые проявляет чрезмерное любопытство. Это доказывает замерзшая слюна, которую можно увидеть зимой на ограждениях вольеров в зоопарке. Кстати, там чаще всего плюются самцы.

Плеваться могут и многие другие животные, например ламы. Они, как и викуньи, являются родственниками верблюдов и плюются приблизительно в тех же ситуациях.

При защите могут плеваться некоторые виды кобр, при этом они целятся в глаза потенциальному противнику. К смерти человека такое попадание не приведет, но может стать причиной временного или постоянного нарушения зрения. (10 самых ядовитых змей в мире.)

Есть те животные, которые плюются при охоте. Пауки-плеваки плюют в жертву специальной паутиной. Брюхоногие моллюски бочечки (долиумы) выстреливают из хоботка специальной массой, которая растворяет твердый панцирь голотурий, морских звезд и ежей. Рыбы-брызгуны сбивают струей воды насекомых с ветвей деревьев над водой. Мне довелось видеть кормление брызгунов в зоомагазине в Перми: струи воды летели по крайней мере на 1,5 м.

В случае опасности срыгивают пищу многие птицы, такие как чайки, чистики, глупыши, цапли. Выделяют из клоаки зловонную жидкость змеи. Выворачивают внутренности голотурии (морские огурцы). Некоторые при защите "выстреливают" в агрессоров. Например, скунсы выпускают струю дурно пахнущей жидкости из желез на задней части тела.

Могут "плеваться" дельфины. Во время исследований способности этих морских млекопитающих к счету среди прочих команд была такая: облить десятого человека в ряду. Дельфины, набрав в рот воды, ее выполняли. Иногда они просто любят похулиганить, облив посетителей дельфинария.

Плюются обезьяны. А еще так поступают люди, хотя значение и причины поведения последних до сих пор не ясны.

Источник - moya-planeta.ru