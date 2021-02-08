Выборы депутатов местных кенешей назначены на 11 апреля

Выборы депутатов местных кенешей назначены на 11 апреля

Президент Садыр Жапаров подписал Указ "О назначении выборов депутатов местных кенешей Кыргызской Республики", сообщили в отделе информационной политики аппарата президента.

В целях проведения очередных выборов депутатов местных кенешей в связи с истечением сроков полномочий, а также новых выборов депутатов местных кенешей, ранее приостановленных, руководствуясь пунктом 2 части 1 статьи 64 Конституции Кыргызской Республики, частью 5 статьи 4, частью 1 статьи 48 Закона Кыргызской Республики "О выборах депутатов местных кенешей", постановляется:

Назначить выборы депутатов местных кенешей Кыргызской Республики, указанных в списках согласно приложениям 1 и 2, на воскресенье, 11 апреля 2021 года.

Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики организовать проведение выборов в вышеназванные представительные органы местного самоуправления в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Правительству Кыргызской Республики:

- выделить необходимые финансовые средства для проведения выборов согласно смете расходов Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики;

- в период подготовки и проведения выборов принять меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, правопорядка и общественной безопасности, санитарно-эпидемиологической безопасности и защиты здоровья граждан;

- оказать содействие Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики в обеспечении кибербезопасности информационных систем;

- принять меры по обеспечению безопасного хранения оборудования для голосования и идентификации избирателей.

Главам местных государственных администраций и органов местного самоуправления Кыргызской Республики оказать содействие в работе уполномоченного органа в сфере регистрации населения и соответствующих избирательных комиссий по формированию, уточнению и составлению списков избирателей и решению организационных и материально-технических вопросов при подготовке и проведении выборов.

Признать утратившими силу:

- Указ Президента Кыргызской Республики "О назначении выборов депутатов местных кенешей Баткенской, Джалал-Абадской, Нарынской, Иссык-Кульской, Чуйской, Ошской областей и города Ош Кыргызской Республики" от 10 февраля 2020 года № 32;

- Указ Президента Кыргызской Республики "О приостановлении мероприятий по реализации этапов избирательного процесса выборов депутатов местных кенешей Баткенской, Джалал-Абадской, Нарынской, Иссык-Кульской, Чуйской, Ошской областей и города Ош Кыргызской Республики" от 23 марта 2020 года № 54.

Источник: vb.kg