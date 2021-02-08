Знакомство в интернете опасно. В Оше двое парней изнасиловали школьницу

Знакомство в интернете опасно. В Оше двое парней изнасиловали школьницу

В Оше знакомство закончилось изнасилованием школьницы в одной из квартир, сообщает УВД южной столицы.

По данным милиции, в декабре прошлого года житель области обратился в милицию с заявлением о том, что его 15-летнюю дочь изнасиловали двое мужчин и просил принять меры. Пострадавшая учится в школе.

Так, милиция 6 февраля по подозрению в совершении данного преступления задержала двоих 19-летних парней К.Т. и А.К.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье 161 (изнасилование) УК КР, начато досудебное производство.

По предварительным данным, пострадавшая девочка познакомилась с парнями посредством «Инстаграм» и приехала в Ош по их приглашению.

Источник: Кабар