Знакомство в интернете опасно. В Оше двое парней изнасиловали школьницу
В Оше знакомство закончилось изнасилованием школьницы в одной из квартир, сообщает УВД южной столицы.
По данным милиции, в декабре прошлого года житель области обратился в милицию с заявлением о том, что его 15-летнюю дочь изнасиловали двое мужчин и просил принять меры. Пострадавшая учится в школе.
Так, милиция 6 февраля по подозрению в совершении данного преступления задержала двоих 19-летних парней К.Т. и А.К.
Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье 161 (изнасилование) УК КР, начато досудебное производство.
По предварительным данным, пострадавшая девочка познакомилась с парнями посредством «Инстаграм» и приехала в Ош по их приглашению.
Источник: Кабар
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