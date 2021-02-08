В одном из районов Бишкека 9 февраля не будет воды

В одном из районов Бишкека 9 февраля не будет воды

В одном из районов Бишкека завтра, 9 февраля, не будет воды, сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

В связи с проведением работ на городских водопроводных сетях февраля, с 09:0 утра до 20:00 часов будет временно прекращена подача питьевой воды в участке, ограниченном улицами Панфилова, Горького, Л.Толстого и пр.Ч.Айтматова, в том числе ул.Керимбекова №5, 1 б, 13/1, 13, ул. Исанова 8, 5, 2г, 2а, 2б, 2в и ул. Боконбаева 152, 154, 162.

Отметим, что отключение не коснется республиканской больницы и строительного техникума.

По любым вопросам относительно водоснабжения звоните: 1533 - это единый информационный центр. Также круглосуточно работает колл-центр столичной мэрии 1840 и 1850, а фото и видеофакты с проблемами по-прежнему можно присылать на WhatsApp: 0554 182-185.

ПЭУ «Бишкекводоканал» искренне извиняется за причиненные неудобства и просит горожан запастись питьевой водой.

Источник: Кабар