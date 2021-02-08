МВД: Факт изнасилования девушки-инвалида в Тогуз-Тороуском районе не подтвердился

Факт изнасилования девушки-инвалида в Тогуз-Тороуском районе не подтвердился

МВД взяло на контроль сообщение об изнасиловании девушки–инвалида в Тогуз-Тороуском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в сети появилось сообщение о том, что в Тогуз-Тороуском районе 25-летнюю девушку-инвалида изнасиловал ее дедушка, а бабушка избила.

В милиции рассказали, что данное обращение находится на контроле у руководства МВД, все следственные мероприятия проводятся тщательно и объективно в рамках закона.

В сообщении говорится, что обращение 27-летнего Артыкбек уулу Алтынбека появилось в соцсетях 7 февраля 2021 года. Он просил принять меры в отношении бабушки и дедушки девушки.

По данному факту на место происшествия выехала следственно-оперативная группа Тогуз-Тороуского РОВД совместно со специалистом Тогуз-Тороуского районного управления социального развития.

В ходе расследования установлено, что Артыкбек кызы А. 1996 года рождения, инвалид 1-й группы находится на попечении у дедушки и бабушки по материнской линии и является родной сестрой Артыкбек уулу Алтынбека.

Также установлено, что видео снято 5 февраля 2021 года, когда родной брат Артыкбек уулу Алтынбек 1993 года рождения, проживающий в городе Бишкек, приехал и хотел увести в столицу свою сестру Артыкбек кызы А. Со слов Артыкбек кызы А., до этого инцидента бабушка и дедушка никогда ее не били, но когда они употребляли спиртные напитки, то ругали ее словесно. Также она рассказала, что не подвергалась насилию со стороны деда, что, разговаривая с братом по телефону, не услышала вопрос и ответила «да».

Бабушка А.У. в своих показаниях рассказала, что с мужем С.С. они воспитывали 3-х детей покойной дочери. Артыкбек кызы А. с рождения является инвалидом 1-й группы и много лет находится на их попечении. В день инцидента внучка сказала, что собирается уехать с братом, после бабушка разозлилась и стала бить ее.

Девушка была доставлена в больницу, при первичном осмотре врачи не обнаружили телесных повреждений на теле потерпевшей, факт изнасилования не подтвердился.

Собранный материал зарегистрирован в Тогуз-Тороуском РОВД по статье 75 (насилие в семье) Кодекса Кыргызской Республики о проступках, назначены соответствующие экспертизы по делу досудебного производства, проводится проверка.

Досудебное производство находится на контроле Управления по делам о проступках и Следственной службы МВД КР, следственные мероприятия проводятся в рамках законодательства.

Источник: Кабар