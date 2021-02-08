(Фото) Нарын: На улице застрелили члена ОПГ. Подозреваемый задержан

На улице застрелили члена ОПГ. Подозреваемый задержан

В пресс-службе МВД сообщили, что 6 февраля на одной из улиц Нарына неизвестный застрелил местного жителя, который состоял на учете в милиции как член организованной преступной группировки.

По данным УВД Нарынской области, примерно в 9 вечера в 31-летнего мужчину, который сидел в автомобиле, несколько раз выстрелил человек, который находился в другой машине. Водитель получил ранение в область челюсти и скончался по дороге в больницу.

В милиции сообщили, что уже на следующий день, 7 февраля, по подозрению в убийстве задержали 25-летнего местного жителя. По данным МВД, арестованный полностью признал свою вину и передал правоохранительным органам ружье марки «ИЖ-20», на которое не имеется документов.



По данным следователей, у задержанного есть несколько судимостей, и он является членом организованной преступной группировки.

По подозрению в соучастии также задержали 24-летнего местного жителя, с автомобиля которого предположительно стреляли.

В УВД отметили, что по факту убийства ведется следствие. Начато досудебное производство.

По информации издания Kaktus.media, между задержанным и убитым был конфликт в 2019 году, вследствие которого задержанный получил несколько ножевых ранений.

В марте 2020 года также в Нарыне был убит криминальный авторитет Алмаз Сулайманов по прозвищу Лимонти. Нападавший, несколько раз ударил его ножом, положил труп в машину и сам привез в местное РОВД. Он заявил, что отомстил Лимонти, который убил его отца в 1998 году.

Источник: kloop.kg