ОАО «МАМ» сообщает об увеличении прямых регулярных рейсов в Россию

Бишкек, "Саясат. kg". С 9 февраля 2021 года увеличиваются прямые регулярные рейсы в Россию.

Решение об увеличении частоты прямых регулярных авиасообщений между Кыргызстаном и Россией до 6 рейсов в неделю принято Правительством Российской Федерации.

Так, граждане Кыргызстана могут вылетать из Бишкека в Москву авиакомпаниями:

1. «Авиа Траффик Компани» - среда, пятница и воскресенье.

2. «Аэрофлот - Российские авиалинии» - вторник, пятница и воскресенье.

Согласно требованиям РФ граждане КР должны иметь отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не ранее чем за 3 дня (72 часа) до прибытия на территорию РФ.

Кроме этого, авиакомпании «Аэрофлот», «S7» и «Уральские авиалинии» продолжают выполнять чартерные рейсы для граждан России, также граждан Кыргызстана по основаниям (родители, дети, супруги граждан России; граждане с ВНЖ; лица нуждающиеся в лечении, при наличии приглашения от российского медучреждения; участники госпрограммы по переселению соотечественников).

Наличие оснований проверяется представителями авиакомпании, при покупке билета и при посадке на самолет, а не сотрудниками ОАО «Международный аэропорт «Манас». И все решения про допуску пассажиров на борт самолета принимают представители авиакомпаний, а не сотрудники аэропортов.

ОАО «Международный аэропорт «Манас» не занимается реализацией авиабилетов, не устанавливает и не регулирует цены на авиабилеты. Также не участвует в финансовых взаимоотношениях между авиакомпаниями и пассажирами.

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