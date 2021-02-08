ОАО «МАМ» сообщает об увеличении прямых регулярных рейсов в Россию

Бишкек, "Саясат. kg". С 9 февраля 2021 года увеличиваются прямые регулярные рейсы в Россию.
Решение об увеличении частоты прямых регулярных авиасообщений между Кыргызстаном и Россией до 6 рейсов в неделю принято Правительством Российской Федерации.
Так, граждане Кыргызстана могут вылетать из Бишкека в Москву авиакомпаниями:
1. «Авиа Траффик Компани» - среда, пятница и воскресенье.
2. «Аэрофлот - Российские авиалинии» - вторник, пятница и воскресенье.
Согласно требованиям РФ граждане КР должны иметь отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не ранее чем за 3 дня (72 часа) до прибытия на территорию РФ.
Кроме этого, авиакомпании «Аэрофлот», «S7» и «Уральские авиалинии» продолжают выполнять чартерные рейсы для граждан России, также граждан Кыргызстана по основаниям (родители, дети, супруги граждан России; граждане с ВНЖ; лица нуждающиеся в лечении, при наличии приглашения от российского медучреждения; участники госпрограммы по переселению соотечественников).
Наличие оснований проверяется представителями авиакомпании, при покупке билета и при посадке на самолет, а не сотрудниками ОАО «Международный аэропорт «Манас». И все решения про допуску пассажиров на борт самолета принимают представители авиакомпаний, а не сотрудники аэропортов.
ОАО «Международный аэропорт «Манас» не занимается реализацией авиабилетов, не устанавливает и не регулирует цены на авиабилеты. Также не участвует в финансовых взаимоотношениях между авиакомпаниями и пассажирами.
————
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!