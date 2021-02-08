Pegas Fly и Nordwind в феврале начнут полеты из Нижнего Новгорода в Ош
С 20 февраля открывается новый рейс по маршруту Нижний Новгород - Ош. Об этом сообщает Интерфакс.
"На сайте нижегородского аэропорта появился в расписании рейс авиакомпании Nordwind Airlines в г.Ош", - сообщает издание.
Рейс будет выполняться с частотой 1 раз неделю с 20 февраля, вылеты из Нижнего Новгорода планируются по субботам в 23:55.
В пресс-службе нижегородского аэропорта "Интерфаксу" уточнили, что ранее в 2019-2020 годах в г.Ош рейсы из Нижнего Новгорода не выполнялись.
Авиакомпании Nordwind и Pegas Fly работают в альянсе. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", Nordwind контролирует глава и бывшая совладелица туроператора Pegas Touristik Каринэ Букрей. Собственник Pegas Fly - Ванда Букрей.
Источник: vb.kg
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