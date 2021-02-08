Айдарали Сарыков назначен директором Госветинспекции

Айдарали Сарыков назначен директором Госветинспекции

Сарыков Айдарали Зикирович назначен на должность директора Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности. Об этом стало известно на заседании комитета ЖК по аграрной политике.



Ранее эту должность занимал Калыc Жумаканов.



А.Сарыков на заседании комитета:





Источник: Тазабек