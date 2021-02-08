(Фото) Президент Садыр Жапаров встретился с премьер-министром Улукбеком Мариповым

Президент Садыр Жапаров встретился с премьер-министром Улукбеком Мариповым
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 8 февраля, встретился с премьер-министром страны Улукбеком Мариповым. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.
Отмечается, что обсуждены задачи по принятию неотложных антикризисных мер для восстановления экономики, меры по борьбе с распространением пандемии коронавируса, ключевые направления среднесрочного развития страны и основные структурные реформы в экономике.
Глава государства особо отметил, что в настоящее время отечественная экономика находится в крайне сложном положении, в связи с чем подчеркнул необходимость срочного принятия комплексного антикризисного плана правительства для поддержки экономики.
Президент добавил, что нужно обеспечить свободу предпринимателям, взять под личный контроль поддержку и защиту частного сектора и инвесторов. Обратил внимание на повышение их доверия к органам государственной власти, создание благоприятного инвестиционного климата в стране.
Он добавил, что во взаимодействии с бизнесом важно максимально снизить бюрократические проволочки — правительство должно принимать оперативные и быстрые решения по текущим задачам, что и являлось целью проведения оптимизации госорганов.
Президент Садыр Жапаров также отметил обеспокоенность общественности непрозрачным использованием ресурсов в борьбе с коронавирусной инфекцией, в связи с чем подчеркнул важность обеспечения целенаправленного, открытого и эффективного использования средств на эти цели.
Кроме того, глава государства обратил внимание на скорейший запуск процесса по подготовке посткризисной программы развития страны с пакетом основных реформ на среднесрочный период.
Улукбек Марипов отметил, что на данный момент правительством принимаются меры по реализации задач, отраженных в первых пяти указах главы государства.
Он также добавил, что ведется разработка ряда правительственных решений по поддержке бизнес-сектора, инвесторов и предпринимательства в стране.
Улукбек Марипов сообщил, что проведен анализ работы органов исполнительной власти для адаптации их деятельности с учетом новой структуры правительства.
Вместе с этим премьер-министр рассказал о продолжающейся работе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, пополнению доходной части бюджета и оперативному принятию антикризисных мер.
Источник: Кабар
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