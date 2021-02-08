(Фото) Президент Садыр Жапаров встретился с премьер-министром Улукбеком Мариповым

Президент Садыр Жапаров встретился с премьер-министром Улукбеком Мариповым

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 8 февраля, встретился с премьер-министром страны Улукбеком Мариповым. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

Отмечается, что обсуждены задачи по принятию неотложных антикризисных мер для восстановления экономики, меры по борьбе с распространением пандемии коронавируса, ключевые направления среднесрочного развития страны и основные структурные реформы в экономике.

Глава государства особо отметил, что в настоящее время отечественная экономика находится в крайне сложном положении, в связи с чем подчеркнул необходимость срочного принятия комплексного антикризисного плана правительства для поддержки экономики.

Президент добавил, что нужно обеспечить свободу предпринимателям, взять под личный контроль поддержку и защиту частного сектора и инвесторов. Обратил внимание на повышение их доверия к органам государственной власти, создание благоприятного инвестиционного климата в стране.

Он добавил, что во взаимодействии с бизнесом важно максимально снизить бюрократические проволочки — правительство должно принимать оперативные и быстрые решения по текущим задачам, что и являлось целью проведения оптимизации госорганов.

Президент Садыр Жапаров также отметил обеспокоенность общественности непрозрачным использованием ресурсов в борьбе с коронавирусной инфекцией, в связи с чем подчеркнул важность обеспечения целенаправленного, открытого и эффективного использования средств на эти цели.

Кроме того, глава государства обратил внимание на скорейший запуск процесса по подготовке посткризисной программы развития страны с пакетом основных реформ на среднесрочный период.

Улукбек Марипов отметил, что на данный момент правительством принимаются меры по реализации задач, отраженных в первых пяти указах главы государства.

Он также добавил, что ведется разработка ряда правительственных решений по поддержке бизнес-сектора, инвесторов и предпринимательства в стране.

Улукбек Марипов сообщил, что проведен анализ работы органов исполнительной власти для адаптации их деятельности с учетом новой структуры правительства.

Вместе с этим премьер-министр рассказал о продолжающейся работе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, пополнению доходной части бюджета и оперативному принятию антикризисных мер.

Источник: Кабар