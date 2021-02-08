В Бишкеке с 1 марта откроют все школы и детсады - и.о. мэра Тулобаев

В Бишкеке с 1 марта откроют все школы и детсады - и.о. мэра Тулобаев

В Бишкеке 1 марта откроют все школы и детсады, но только если динамика новых случаев заражения сохранится. Об этом на заседании Бишкекского горкенеша сказал и.о. мэра Балбак Тулобаев.

Также он добавил, что в 2021 году за счет муниципального бюджета будут построены 2 садика и 1 больница.

Источник: Кабар