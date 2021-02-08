В Ошской области зарегистрировано землетрясение силой 3,5 балла

В Ошской области зарегистрировано землетрясение силой 3,5 балла

На территории Ошской области 8 февраля в 09:33 произошло землетрясение силой в эпицентре 3,5 балла.

Как сообщает Институт сейсмологии НАН КР, толчки ощущались в селах Кара-Тейит, Карамык Чон-Алайского района – 3 балла.

По предварительным данным, разрушений и жертв не зарегистрировано.