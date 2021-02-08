Президент подписал закон об образовании города Базар-Коргон
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Закон КР «Об образовании города Базар-Коргон Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области». Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
Закон принят Жогорку Кенешем 20 января 2021 года.
Данный Закон предусматривает образование города Базар-Коргон Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области как административно-территориальную единицу на базе Базар-Коргонского айылного аймака в пределах границ сел Жети-Кошкон, Беш-Бадам и Базар-Коргон Базар-Коргонского айылного аймака, населенных пунктов Ак-Тайлак-Ата-1.2, Бабур-1.2, Эне-Сай и Сай-Коргон села Коргон, также сел Совет и Аук, населенных пунктов Кызыл и Орто-Сай Кенешского айылного аймака Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.
Источник: Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!