В Бишкеке возобновится ремонт дорог за счет китайского гранта
С 15 марта в Бишкеке возобновляется реконструкция дорог в рамках второй фазы проекта за счет гранта КНР. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы.
Отмечается, что официально работа стартовала осенью 2020 года и проводилась подготовка к ней. По плану в 2021 году будут отремонтированы 43 улицы, в 2022-м – 17.
С 15 марта ремонтные работы будут возобновлены на более чем 10 участках на таких улицах как Сухэ-Батора, Ташкентская, Жайыл-Баатыра, Жунусалиева, Койбагарова и других.
В рамках второй фазы проекта развития улично-дорожной сети города, рассчитанной на 2 года, планируется построить 5 мостов и отремонтировать 60 улиц общей протяженностью более 70 километров.
Отмечается, что многие улицы будут расширены или построены заново, включая тротуары и ирригационную сеть.
Проект «Развитие улично-дорожной сети города Бишкек» состоит из трех фаз. О подписании соглашения о выделении гранта в размере 300 миллионов юаней (около 44 млн долларов) сообщалось в 2016 году.
Тендер на реализацию обеих фаз проекта «Развитие улично-дорожной сети города Бишкек» выиграла китайская компания Сhina Road and Bridge Corporation. В рамках первой фазы в столице было построено 7 мостов и отремонтировано почти 95 километров дорог на 49 улицах.
Источник: Азаттык
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!