В Бишкеке возобновится ремонт дорог за счет китайского гранта

В Бишкеке возобновится ремонт дорог за счет китайского гранта

С 15 марта в Бишкеке возобновляется реконструкция дорог в рамках второй фазы проекта за счет гранта КНР. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы.

Отмечается, что официально работа стартовала осенью 2020 года и проводилась подготовка к ней. По плану в 2021 году будут отремонтированы 43 улицы, в 2022-м – 17.

С 15 марта ремонтные работы будут возобновлены на более чем 10 участках на таких улицах как Сухэ-Батора, Ташкентская, Жайыл-Баатыра, Жунусалиева, Койбагарова и других.

В рамках второй фазы проекта развития улично-дорожной сети города, рассчитанной на 2 года, планируется построить 5 мостов и отремонтировать 60 улиц общей протяженностью более 70 километров.

Отмечается, что многие улицы будут расширены или построены заново, включая тротуары и ирригационную сеть.

Проект «Развитие улично-дорожной сети города Бишкек» состоит из трех фаз. О подписании соглашения о выделении гранта в размере 300 миллионов юаней (около 44 млн долларов) сообщалось в 2016 году.

Тендер на реализацию обеих фаз проекта «Развитие улично-дорожной сети города Бишкек» выиграла китайская компания Сhina Road and Bridge Corporation. В рамках первой фазы в столице было построено 7 мостов и отремонтировано почти 95 километров дорог на 49 улицах.

Источник: Азаттык