Азиз Алымкулов освобожден от должности вице-мэра Бишкека

Азиз Алымкулов освобожден от должности вице-мэра Бишкека

Азиз Алымкулов освобожден от должности вице-мэра Бишкека, сообщил и.о. мэра Балбак Тулобаев 8 февраля на сессии Бишкекского горкенеша.

«Мы позовем его завтра утром и скажем спасибо. Он был назначен на другую должность. Кандидатура на место вице-мэра рассматривается», - сказал Тулобаев.

Источник: kg.akipress.org