(Видео) Бабушка избила внучку с ОВЗ в Джалал-Абаде

В МВД проверят данную информацию

В Джалал-Абаде бабушка избила свою внучку с ОВЗ. Об этом на своей странице в соцсети сообщил юрист Шердор Абдыкапаров, к которому за помощью обратился старший брат пострадавшей Алтынбек Артыкбек уулу.

В письме указывается, что девочка подвергается насилию со стороны своих бабушки и дедушки. Она имеет инвалидность. Брат просит, чтобы его просьбу услышали правоохранительные органы.

В письме говорится, что родители Алтынбека Артыкбек уулу и его сестренки умерли, когда они были маленькими.

— У Асель (сестренка) с рождения не функционируют нижние конечности, — пишет ее брат. — Так как мы рано остались сиротами, росли у бабушки с дедушкой по маминой линии. Я часто в разъездах по работе, так как работаю на стройке. Несмотря на инвалидность, Асель заставляют делать все по дому и она постоянно подвергается насилию. Я давно хочу забрать ее, но бабушка не отпускает, потому что получает на нее пособие по инвалидности.

Алтынбек утверждает, что Асель боится даже разговаривать с ним по телефону.

— Даже когда звоню ей, она боится говорить со мной, потому что бабушка рядом контролирует. Даже если у меня не получится забрать ее к себе, я буду рад, если ее заберут в социальные учреждения для инвалидов. Раньше были слухи, что мою сестру изнасиловал наш дедушка. Сегодня поговорив с сестрой, узнал правду. Я обратился с заявлением в МВД.

Редакция Vesti.kg обратилась в пресс-службу МВД, где ответили, что обязательно проверят данную информацию, и если она окажется достоверной, то будут приняты все необходимые меры согласно закону.

(видео взято из "Кабарчы Кыргызстан")

Источник: vesti.kg