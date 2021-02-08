Минтранс предупреждает водителей о возможных заторах на горных перевалах

На автодорогах в горной местности ожидается сход лавин

В связи с ожидаемыми осадками в горных районах Кыргызстана на некоторых автодорогах ожидаются сход снежных лавин, снежные заносы, снежный накат и гололедица. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций.

«В связи с ожидаемыми осадками возможны сход снежных лавин, снежные заносы, снежный накат и гололедица на дорогах Ала-Бука — Жаныбазар — Кировка, в ущелье Каракысмак, Красная Горка — Ак-Таш, Мырза-Аке — Кара-Кульджа — Алайку. На перевалах Тоо-Ашуу, Ала-Бел и Кок-Бел дорожники в оперативном порядке ведут очистку и подсыпку противогололедных инертных материалов», - уточнили в ведомстве.

В министерстве отметили, что​ на перевалах закреплены вся необходимая техника и работники.​

«При этом из-за осадков могут образоваться заторы и пробки, - предупреждают водителей. -​ Поэтому необходимо иметь цепи противоскольжения, не выезжать на встречную полосу в случае затора и не препятствовать выезду на место пробок спецтехники, предназначенной для разброса инертных противоскользящих материалов. Все эти меры предосторожности помогут водителям избежать создания искусственных пробок и многочасового нахождения на перевалах во время снежного урагана».

В Минтрансе просят водителей при выезде на перевальные участки интересоваться прогнозом погоды и при объявлении штормового предупреждения воздержаться от поездок. В случае выезда держать дистанцию между автомобилями в 500 метров, чтобы предотвратить попадание под снежную лавину.

Источник: vesti.kg