(Фото) В Бишкеке начались весенние работы​

В Бишкеке начались весенние работы по уборке столицы.
«Тазалык» начинает готовить город к весне
В Бишкеке начались весенние работы по уборке столицы. «Тазалык» готовит ее к весне. Об этом написала пресс-секретарь МП «Тазалык» Жибек Каракеева на своей странице в соцсети Instagram.
— Всю неделю мы убирали, разламывали и вывозили все сломанные плиты, куски бетона, камни и прочее по всему городу, — отметила она. — Всего было задействовано 40 рабочих и четыре единицы спецтехники. Теперь стало аккуратнее и лучше. Потихоньку начинаем весенние работы. Ящики с солью на остановках тоже собрали и отвезли на базу. Судя по погоде, они больше не понадобятся.
Напомним, МП «Тазалык» проводит работу по очистке города каждый год.
Источник: vesti.kg
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