(Фото) В Бишкеке начались весенние работы​

В Бишкеке начались весенние работы по уборке столицы.

«Тазалык» начинает готовить город к весне​

В Бишкеке начались весенние работы по уборке столицы. «Тазалык» готовит ее к весне. Об этом написала пресс-секретарь МП «Тазалык» Жибек Каракеева на своей странице в соцсети Instagram.​

— Всю неделю мы убирали, разламывали и вывозили все сломанные плиты, куски бетона, камни и прочее по всему городу, — отметила она. — Всего было задействовано 40 рабочих и четыре единицы спецтехники. Теперь стало аккуратнее и лучше. Потихоньку начинаем весенние работы. Ящики с солью на остановках тоже собрали и отвезли на базу. Судя по погоде, они больше не понадобятся.​

Напомним, МП «Тазалык» проводит работу по очистке города каждый год.​



Источник: vesti.kg