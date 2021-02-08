(Фото) Экс-сотрудник Финполиции подделывал медсправки для отправки граждан в Россию

Экс-сотрудник Финполиции подделывал медсправки для отправки граждан в Россию

Сотрудниками следственной службы УВДТ МВД в рамках досудебного производства по факту использования пассажирами поддельных медсправок лечебных учреждений РФ для вылета на территорию России проведены оперативно-розыскные и следственные мероприятия.

Как сообщает пресс-служба МВД, в результате был задержан гражданин Кыргызстана, бывший сотрудник Финансовой полиции - Ж.А., работающий в частной авиакассе «Тумар», расположенной в торговом центре «Беш-Сары».

Отмечается, что у мужчины изъяты многочисленные поддельные печати, штампы медицинских учреждений и врачей, в том числе лечебных учреждений Москвы. Подозреваемый обещал гражданам помочь вылететь в Россию, предоставив некие документы.

Материал зарегистрирован в ЕРПП по статье 359 (подделка документов) УК КР.

«Следственная служба УВДТ МВД просит обратиться в ОВД граждан, пострадавших от незаконных действий подозреваемого по следующим телефонам: дежурный часть УВДТ МВД КР 0312 35-12-70, 0701 35-12-70 либо на мобильный телефон 0708 00-36-19», - говорится в сообщении.

Источник: Кабар