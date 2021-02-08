(Фото) ГКНБ при получении взятки задержал следователя ОВД Московского района

ГКНБ при получении взятки задержал следователя ОВД Московского района

По факту вымогательства взятки задержан старший следователь по особо важным делам РОВД Московского района Ж.Э.А. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности КР.

Уточняется, что 7 февраля 2021 года АКС ГКНБ КР в рамках материала досудебного производства, зарегистрированного в АИС ЕРПП по статье 326 ч.1 (вымогательство взятки) УК КР, совместно с СВР МВД КР в Чуйской области при получении денежных средств с поличным задержан старший следователь по особо важным делам РОВД Московского района Ж.Э.А.

Установлено, что задержанный вымогал денежные средства у гражданина за вынесение отказного постановления по досудебному производству.

В результате обыска служебного кабинета Ж.Э.А. обнаружена часть денежных средств, ранее полученных в качестве взятки.

Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.

Источник: Кабар