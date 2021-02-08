Выборы 2020
Больше новостей на нашем телеграм-канале
           
Подробности
Общество
Просмотров: 15

(Фото) ГКНБ при получении взятки задержал следователя ОВД Московского района 

ГКНБ при получении взятки задержал следователя ОВД Московского района 

По факту вымогательства взятки задержан старший следователь по особо важным делам РОВД Московского района Ж.Э.А. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности КР.

Уточняется, что 7 февраля 2021 года АКС ГКНБ КР в рамках материала досудебного производства, зарегистрированного в АИС ЕРПП по статье 326 ч.1 (вымогательство взятки) УК КР, совместно с СВР МВД КР в Чуйской области при получении денежных средств с поличным задержан старший следователь по особо важным делам РОВД Московского района Ж.Э.А.

Установлено, что задержанный вымогал денежные средства у гражданина за вынесение отказного постановления по досудебному производству.

В результате обыска служебного кабинета Ж.Э.А. обнаружена часть денежных средств, ранее полученных в качестве взятки.

Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.

   

Источник: Кабар

           

Добавить комментарий

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!

Защитный код
Обновить