В Бишкеке прошло торжественное мероприятие, посвященное 80-летию почетного авиатора Козубекова Кубанычбека -Фото

Бишкек, "Саясат. kg". В своей речи Председатель Правления ОАО «МАМ» Бактыбек Сыдыков отметил, что редко бывают случаи, когда историю развития отрасли невозможно рассматривать отдельно от судьбы личности.

В Кыргызской национальной филармонии им. Т.Сатылганова 5 февраля 2021 года прошло торжественное мероприятие, посвященное 80-летию почетного авиатора, заслуженного работника транспорта Кыргызстана Козубекова Кубанычбека Уметовича.

В мероприятии приняли участие заместитель министра транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций КР Т.Солтобаев, директор Агенства гражданской авиации С.Шаршеев, Председатель Правления-Генеральный директор ОАО «Международный аэропорт «Манас» Б.Сыдыков, Генеральный директор Авиакомпании «Авиа Траффик Компани» А.Аскаров, директор ГП «Кыргызаэронавигация» С.Жоробаев, ветераны авиации и др.

В своей речи Председатель Правления ОАО «МАМ» Бактыбек Сыдыков отметил, что редко бывают случаи, когда историю развития отрасли невозможно рассматривать отдельно от судьбы личности. Такова судьба Кубанычбека Козубекова.

«Всю свою жизнь Кубанычбек Уметович посвятил становлению и развитию гражданской авиации страны. Для молодых авиаторов он – как путеводная звезда в небе, которая и светит, и греет, и указывает путь. Как известно, без уважения к прошлому нет достойного будущего. Важно помнить историю. Чтить людей, стоявших у истоков. Заботиться о сохранении и продолжении замечательных традиций», - сказал он.

Б.Сыдыков поздравил Козубекова Кубанычбека от имени трудового коллектива и от себя лично и пожелал крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и долгих лет жизни.

В честь юбиляра был организован праздничный концерт с участием фольклорного

ансамбля «Камбаркан», солистов филармонии - народной артистки КР Саламат Садыковой, Уланбека Качкыналиева, Замира Шатенова, Аската Мусабекова и др.

Для проведения торжественного мероприятия был создан организационный комитет под председательством Агентства гражданской авиации при МТД КР, в состав оргкомитета вошли ведущие авиапредприятия страны: ОАО «Международный аэропорт «Манас», авиакомпании «Авиа Траффик Компани» и «Тез Джет», ГП «Кыргызаэронавигация», профсоюз авиаработников КР и Кыргызский авиационный институт им. И. Абдраимова.