(Фото) Годовщина смерти Айдара Акаева. Семья установила надгробный памятник

Годовщина смерти Айдара Акаева. Семья установила надгробный памятник
Бывший президент Аскар Акаев, члены его семьи и близкие навестили могилу Айдара Акаева на первую годовщину смерти. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Айжигит Матраимов.
По словам журналиста, семья Акаевых почтила память Айдара Акаева. И в честь годовщины его смерти установила надгробный памятник в виде колыбели, покрытой шырдаком с кыргызским орнаментом.
Айдар Акаев является старшем сыном первого президента Кыргызстана Аскара Акаева. Он работал советником министра финансов, президентом Национального олимпийского комитета Кыргызстана и Федерации бокса, избирался депутатом парламента Кыргызстана. В 2005 году во время народных волнений выехал с семьей в Москву.
Умер 5 февраля 2020 года в Москве от сердечного приступа. Ему было 44 года. Захоронен в мусульманской части Троекуровского кладбища.
Источник: Элгезит
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