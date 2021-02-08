(Фото) Годовщина смерти Айдара Акаева. Семья установила надгробный памятник

Годовщина смерти Айдара Акаева. Семья установила надгробный памятник

Бывший президент Аскар Акаев, члены его семьи и близкие навестили могилу Айдара Акаева на первую годовщину смерти. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Айжигит Матраимов.

По словам журналиста, семья Акаевых почтила память Айдара Акаева. И в честь годовщины его смерти установила надгробный памятник в виде колыбели, покрытой шырдаком с кыргызским орнаментом.

Айдар Акаев является старшем сыном первого президента Кыргызстана Аскара Акаева. Он работал советником министра финансов, президентом Национального олимпийского комитета Кыргызстана и Федерации бокса, избирался депутатом парламента Кыргызстана. В 2005 году во время народных волнений выехал с семьей в Москву.

Умер 5 февраля 2020 года в Москве от сердечного приступа. Ему было 44 года. Захоронен в мусульманской части Троекуровского кладбища.

Источник: Элгезит