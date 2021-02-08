Активного члена ОПГ по кличке Точка водворили в СИЗО №1 в Бишкеке
В отношении активного члена ОПГ по кличке Точка избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО №1 в Бишкеке.
Как сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области, 5 февраля 2021 года Токмокским районным судом в отношении А.Б. 1975 года рождения избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.
Ранее сообщалось о том, что в ходе принятых неотложных мер сотрудниками ОБОП СКМ ГУВД Чуйской области и СКМ ОВД города Токмок при содействии отряда специальных операций (СОБР) ПСН МВД КР по Чуйской области 4 февраля 2021 года на одной из улиц города Токмок задержан ранее неоднократно судимый гражданин А.Б. 1975 года рождения.
Источник: Кабар
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