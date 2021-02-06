В Оше жителей новостроек 218-го квартала обеспечили чистой питьевой водой
Мэр Оша Таалайбек Сарыбашов встретился с жителями 218-го квартала МТУ «Керме-Тоо», ознакомился с реализованным здесь проектом по водоснабжению.
Таалайбек Сарыбашов сообщил, что в рамках проекта вода проводилась из 8 водопроводов по центральным улицам квартала, однако те, кто самовольно подключался к водопроводу, будут привлечены к ответственности согласно законодательству.
«Впервые в данный квартал проведено 5 км водопроводных сетей. В рамках проекта установлены водопроводные колонки в восьми местах. Но это временные недостатки. Когда новые резервуары будут построены, вас полностью обеспечат чистой воды. Сейчас нет возможности подвести воду в каждый дом. Проблема новостроек не может быть решена в одночасье. Постепенно все вопросы будут решены», - сказал Сарыбашов.
Жители сообщили о проблемах с дорогами, освещением, нехваткой электрических опор, социальными объектами, общественным транспортом. Мэр сообщил, что в 218 квартале будет освещен ряд улиц, также будет рассмотрен вопрос об установке опор. Выслушав проблемы жителей, градоначальник на месте дал соответствующие поручения руководителям городских служб и муниципальных предприятий.
Источник: Кабар
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