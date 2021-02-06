Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев улетает за рубеж на лечение

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев улетает лечиться за границу.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
По его словам, завтра он вылетает за рубеж, потому что так посоветовал врач, профессор Калдарбек Абдраманов. Однако, в какой стране будет он лечиться, чиновник не уточнил.
«Молитесь за меня, мне нужна ваша помощь. Дай бог, все будет хорошо. Ради народа готов жертвовать своей жизнью», — написал Камчыбек Ташиев.
Предположительно, ему предстоит операция на сердце.
Отметим, 26 ноября глава ГКНБ попал в больницу. По некоторым данным, у чиновника имеются проблемы с сердцем.
Источник: 24.kg
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