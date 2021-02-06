Китай бесплатно предоставит Кыргызстану вакцину против коронавируса
Министр иностранных дел Кыргызстана Руслан Казакбаев принял посла Китайской Народной Республики в КР Ду Дэвэнь, сообщает пресс-служба МИД КР.
Посол информировала о том, что правительство КНР приняло решение о предоставлении на безвозмездной основе Кыргызской Республике одной из первых стран китайской вакцины против COVID-19. При этом технические вопросы по доставке вакцины в КР будут согласованы между сторонами дополнительно в ближайшее время.
Со своей стороны Казакбаев выразил благодарность правительству Китая за предоставляемую помощь в виде вакцин, что является ярким свидетельством всестороннего стратегического партнерства между нашими странами.
В ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями по актуальным вопросам кыргызско-китайского сотрудничества, обсужден ход реализации ранее достигнутых договоренностей между КР и КНР.
Напомним, вакцина от коронавируса китайской компании Sinopharm показала эффективность на 79,34%.
21 января сообщалось, что Россия бесплатно предоставит Кыргызстану 500 тысяч доз вакцины «Спутник V». Кроме того, Россия готова производить вакцину «Спутник V» в Кыргызстане, если в стране найдётся компания, которая будет иметь необходимые технические возможности и оборудование.
Источник: Элгезит
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