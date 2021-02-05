Прокуроры Бишкека и Оша освобождены от занимаемой должности – генпрокурор

Прокуроры Бишкека и Оша освобождены от занимаемой должности – генпрокурор

Прокуроры Бишкека Темирбек Бекмаматов и Оша Кубат Абдраимов освобождены от занимаемой должности. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный прокурор КР Курманкул Зулушев.

Он сообщил, что прокуроры ушли по собственному желанию по состоянию здоровья.

«Они намерены лечиться. Они уже больше полугода находились на лечении», - сказал он.

Источник: Кабар