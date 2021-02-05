Верховный суд изменил приговор в отношении Нурлана Мотуева

Приговор в отношении известного политика Нурлана Мотуева изменен.
Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда КР.
"Приговор Свердловского районного суда г. Бишкек от 23 августа 2016 года и определение Бишкекского городского суда от 10 декабря 2020 года в отношении Мотуева Нурлана были изменены. На основании статьи 59 УК Кыргызской Республики (в редакции Закона от 1 октября 1997 года) путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно ему было определено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с лишением права занимать государственные должности сроком на три года. В остальной части судебные акты оставлены без изменения", - гласит Постановление Верховного суда от 3 февраля 2021 года.
Иными словами, его срок был сокращен на один год.
Напомним, Нурлан Мотуев в 2016 году был осужден по статьям "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма" и "Возбуждение национальной, расовой, религиозной или межрегиональной вражды". Он получил 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения. Срок наказания исчислялся с 13 мая 2016 года.
В прошлом году он баллотировался в президенты Кыргызстана, однако вскоре отозвал свои документы.
Источник: vb.kg
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